Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

75,32 EUR -0,71% (10.03.2022, 10:01)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

75,04 EUR -0,79% (10.03.2022, 09:47)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (10.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Porsche: Starker Konter - ChartanalyseNach sechs negativen Handelstagen hintereinander, in denen es für die Kurse unter dem Strich rund 26% nach unten ging, drehte die Aktie der Porsche Holding (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) gestern wieder nach oben ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bereits zur Eröffnung bei 71,00 EUR seien die Notierungen an das Tageshoch vom Dienstag (71,18 EUR) herangestiegen. Bis zur Schlussglocke sei das Plus auf 12% gewachsen, sodass mit einem Endstand von 75,64 EUR sogar der erste Widerstand in Form des November-Tiefs bei 73,30 EUR habe überboten werden können. Damit aus dem starken Konter nun auch eine echte Erholung werde, gelte es jedoch, weitere Chartmarken zurückzuerobern.Ausblick: Im März seien die Kurse durch den volumenarmen Raum zwischen 80,00 und 68,00 EUR gefallen, wobei der Absturz (typisch für solche Bereiche) relativ schnell in nur drei Handelstagen erfolgt sei. An der unteren Begrenzung dieses Korridors seien die Kurse nun wieder nach oben abgefedert.Das Long-Szenario: Die kleine Volumenspitze bei 75,00/76,00 EUR stelle jetzt den ersten Widerstand dar. Gelinge der Break, hätten die Notierungen Platz bis an das Februar-Hoch bei 77,82 EUR. Darüber müsste die Aktie die offene Kurslücke vom 4. März zwischen 79,22 und 80,20 EUR schließen, was im Idealfall mit einem Schlusskurs oberhalb der runden 80er Marke bestätigt werden sollte. Anschließend hätten die Papiere Raum für einen Hochlauf bis an die Volumenspitze im Bereich von 84,50 EUR, die aktuell durch die 100- und die 50-Tage-Linie (bei aktuell 84,48 EUR bzw. 84,75 EUR) verstärkt werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie: