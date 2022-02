Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

85,52 EUR +8,28% (09.02.2022, 16:23)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

85,42 EUR +8,95% (09.02.2022, 16:10)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (09.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Die Porsche SE-Aktie sei nicht nur eine spannende Wette auf eine positive Zukunft der VW-Strategie, sondern auch auf einen Ausbau des Beteiligungsportfolios. Zuletzt hätten gleich mehrere Analysten ihre Kaufempfehlungen für die Aktie erneuert. Am Mittwoch gebe es erneut Spekulationen um einen Börsengang der Sportwagentochter Porsche.Die "Stuttgarter Nachrichten" würden davon augehen, dass das Unternehmen im März mehr über seine Pläne zu einem Börsengang bekannt geben könnte. Die Gerüchte seien nicht neu. Bereits Ende 2021 hätten verschiedene Medien über einen möglichen Börsengang der Volkswagen-Tochter Porsche berichtet. Der VW-Konzern würde unter dem Projektnamen "Phönix" bereits ein separates Listing der Sportwagenmarke vorbereiten, so die Meldungen.Von den Spekulationen würden Volkswagen und die Muttergellschaft Porsche SE zugleich profitieren. Durch ein seperates Listing des Luxusautoherstellers könnten stille Reserven gehoben werden. Neben der Hauptbeteiligung VW habe die Porsche Holding in den letzten Jahren kleinere Investments in Isar Aerospace, Inrix. PTV Software und den mittlerweile börsennotierten 3D-Druck-Spezialisten Markforged und AEVA Technologies (LIDAR-Hersteller) getätigt. Die Strategie sei aussichtsreich. Grund genug für die Analysten, ihre Kaufempfehlungen für die VW-Mutter Porsche SE zu erneuern.Die Porsche SE-Aktie profitiere neben der positiven Entwicklung der Beteiligungen auch von der steigenden Akzeptanz der VW-Strategie.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Porsche SE.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link