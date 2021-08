Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Porsche SE.



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (02.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Die Porsche Automobil Holding SE habe in den letzten Handelstagen gleich mit mehreren positiven News auf sich aufmerksam gemacht. Grund genug für Analyst Jorge Velandia von AlphaValue, das Kursziel für die Aktie anzuheben.Vor wenigen Tagen habe die Porsche Automobil Holding einen Ausbau des Portfolios bekannt gegeben. Die Firma habe sich an der Isar Aerospace beteiligt. Isar plane den ersten Raketenstart für das kommende Jahr. Die vom Unternehmen entwickelte Rakete "Spectrum" solle eine besonders kostengünstige und zeitlich flexible Transportmöglichkeit für Satelliten bieten.Grund genug für AlphaValue-Analyst Jorge Velandia, die Aktie der Porsche Automobil-Holding SE nach oben zu stufen. Velandia sehe durch die jüngsten Schritten des Managements eine "Dynamisierung des Portfolios".Er erwarte, dass sich dieser Trend fortsetzen werde, da die starke finanzielle Position der Porsche SE ermögliche, weitere Chancen im Bereich Mobilität zu ergreifen. Das Kursziel habe der Analyst von 100 auf 116 Euro erhöht.Die Porsche SE-Aktie bleibe demnach nicht "nur" eine spannende Wette auf eine positive Zukunft der VW-Strategie, sondern auch auf einen Ausbau des Beteiligungsportfolios. Das Chartbild habe sich deutlich verbessert.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link