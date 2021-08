Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

89,98 EUR +0,09% (11.08.2021, 08:59)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

89,58 EUR -0,42% (10.08.2021)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (11.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Die Porsche Automobil Holding habe am Dienstag gute Zahlen vorgelegt. Aufgrund der sehr positiven Entwicklung der Kernbeteiligung VW sei es mit dem Gewinn rasant nach oben gegangen. Auch der Ausblick für das Gesamtjahr sei erhöht worden. Experten würden sogar von einem Aufstieg der Porsche Holding in den DAX ausgehen.Die Porsche Automobil Holding habe in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 ein Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von 2,46 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum: minus 329 Millionen Euro) erzielt. Maßgeblichen Anteil daran habe die Volkswagen AG, an der die Porsche Holding 53,3 Prozent der Anteile halte. Aufgrund der guten Entwicklung der Kernbeteiligung VW habe Porsche auch die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 angepasst. Die Holding gehe von einem Konzernergebnis nach Steuern zwischen 3,4 und 4,9 Milliarden Euro aus (vorher: 2,6 und 4,1 Milliarden Euro).Experten würden die Porsche Holding aufgrund ihrer Entwicklung, sowie der Beteiligung an VW, sogar als Kandidat für den DAX sehen. "Die Porsche SE gilt als recht sicherer Anwärter auf einen Platz im DAX im Rahmen der Erweiterung auf 40 Werte im September. Neben der Beteiligung am Volkswagen-Konzern investiert die Porsche SE in kleinere Unternehmen wie zuletzt in die Isar Aerospace Technologies GmbH (niedriger einstelliger Prozentbereich)", so NordLB-Analyst Frank Schwope in seiner neuesten Studie.Zwar gebe es neben VW auch noch einige weitere Beteiligungen, wie am 3D-Druck-Spezialisten Markforged sowie am LIDAR-Hersteller AEVA Technologies oder der Isar Aerospace. das Geschäft der Porsche Holding hänge aber zum größten Teil an der Entwicklung des VW-Konzerns. Natürlich würde ein DAX-Aufstieg der Aktie neue Fantasie verleihen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Porsche.