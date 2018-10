Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (24.10.2018/ac/a/nw)







Kirchentellinsfurt/Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Porsche Automobil Holding SE zu über 44 Mio. Euro Schadensersatz verurteilt - AktiennewsHeute obsiegten erstmals Kläger wegen Wertpapierschäden in Sachen Anlegerklagen Dieselgate, so die TILP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Landgericht (LG) Stuttgart verurteilte die Porsche Automobil Holding SE (PSE) (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) zu Schadensersatz in Höhe von über 44 Millionen Euro wegen erlittener Schäden in Porsche-Vorzugsaktien. Das Urteil wurde von der Kanzlei Broich Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB (Broich) erstritten unter dem Aktenzeichen 22 O 348/16. Die Kanzleien der TILP-Gruppe, die TILP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (TILP) sowie die TILP Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (TILP Litigation) kooperieren mit Broich vor dem Landgericht Stuttgart in den dortigen Anlegerklagen gegenüber der PSE.Die Urteilsbegründung umfasst mehr als 130 Seiten und folgt hinsichtlich Wertpapiererwerben ab 23. Mai 2014 bis 18. September 2015 in zentralen Punkten der Argumentation der Kanzleien Broich und TILP. Die Urteilsbegründung enthält wegweisende Ausführungen zur Haftung der Porsche Automobil Holding SE. "Die heutigen Ausführungen des Richters am Landgericht Stuttgart, Dr. Fabian Richter Reuschle, enthalten Klärungen zu einer Reihe von bislang offenen rechtsgrundsätzlichen Fragen von zentraler Bedeutung für das deutsche Kapitalmarktrecht", erläutert Rechtsanwalt Andreas W. Tilp, Geschäftsführer von TILP.Das LG entschied insbesondere, dass der frühere Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn, der seit Ende November 2009 nicht nur den Vorstand der Volkswagen AG ( AG) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) sondern auch der PSE leitete, ab 23. Mai 2014 keine bilanziellen Rückstellungen auf Ebene der Volkswagen AG hat bilden lassen und auch den falschen Geschäftsbericht 2009/2010 der PSE nicht korrigieren ließ. Winterkorn habe als sog. Gatekeeper fungiert, der jedenfalls ab 23. Mai 2014 eine Gewinnwarnung hätte veranlassen müssen, weshalb die PSE auch für Vorgänge bei der Konzerngesellschaft VW hafte. Hinsichtlich der PSE könne die Haftung jedenfalls ab dem 23. Mai 2014 festgestellt werden. Entgegen der Auffassung sowohl der Oberlandesgerichte (OLG) Stuttgart wie Braunschweig sei der Stuttgarter Rechtsstreit nicht auf das Braunschweiger Musterverfahren auszusetzen.Hintergrund:Die Kanzleien der TILP-Gruppe vertreten bekanntlich in dem Braunschweiger Kapitalanleger-Musterverfahren gegen die Volkswagen AG und die Porsche Automobil Holding SE in Sachen "Dieselgate" über tausend institutionelle und private Kläger. Alle geschädigten Anleger und Investoren, die zwischen dem 6. Juni 2008 und dem 18. September 2015 VW-Aktien, Porsche-Aktien, VW-Anleihen, Derivate auf VW-Aktien und/oder Porsche-Aktien erworben haben und bislang noch keine rechtlichen Schritte eingeleitet haben, können noch bis spätestens 31. Dezember 2018 Klage einreichen. Danach droht der absolute Verjährungseintritt.Interessenten können sich unter www.vw-klage.de kostenlos registrieren und erhalten dann umgehend weitere kostenlose Informationen.