Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

70,18 EUR -0,43% (06.02.2018, 16:43)



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

70,30 EUR +4,74% (06.02.2018, 16:59)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (06.02.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) zu kaufen.Im Jahr 1 der Zeitrechnung seit Donald Trump zeige sich der amerikanische Automarkt relativ unbeeinflusst von den Äußerungen des US-Präsidenten. Protektionistische Drohungen Trumps über die Einführung von Strafzöllen für im Ausland gefertigte Fahrzeuge in Richtung der ausländischen Automobil-Hersteller seien bisher ohne Taten geblieben.Die North American International Auto Show sei einmal mehr von großen Fahrzeugen geprägt gewesen. SUV und Pick-ups hätten das Bild dominiert. Kurioserweise würden die beiden meistverkauften Autos in den USA (Ford F-Series und Chevrolet Silverado) erstmals auch mit Diesel-Motoren angeboten.Die Autoverkäufe in den USA seien 2017 erstmals seit 2009 wieder leicht um 1,8% auf 17,2 Mio. zurückgegangen. Der chinesische Automarkt (24,7 Mio.) sei mittlerweile deutlich größer als der amerikanische und der europäische (15,1 Mio.).Volkswagen (10,741 Mio. Autos) sei 2017 erneut größter Hersteller der Welt vor Toyota (10,382 Mio.) bzw. Renault/Nissan (10,61 Mio.) gewesen, General Motors falle nach dem Opel-Verkauf zurück.Nach 15,4 Mio. verkauften Autos in der Europäischen Union im Jahr 2006 sei der Absatz als Folge der Finanzkrise (und auch damit verbundener Abwrackprämien bzw. vorgezogener Verkäufe) bis zum Jahr 2013 auf 11,9 Mio. Einheiten eingebrochen. Erst in den letzten vier Jahren habe sich der Automarkt in der EU wieder erholter gezeigt, so dass 2017 15,1 Mio. Einheiten einen Käufer gefunden hätten, was einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 3,4% entspreche. Auch in den nächsten zwei Jahren sollte der europäische Automobilmarkt jeweils mehr als 15,0 Mio. Neuwagen aufnehmen können.Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt sein Sektor-Rating "neutral" und bewertet die Porsche-Vorzugsaktie mit dem Votum "kaufen". (Analyse vom 06.02.2018)