Wien (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Wirtschaftsdaten in Polen lagen etwas unter den Erwartungen, speziell Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Ungarns Industrieproduktion sei im September stärker als erwartet gewachsen. Auch die Inflation habe mit 3,6% leicht höher gelegen als von den Analysten geschätzt (August 3,4%). Die Notenbank scheine nun doch bereit zu sein, die ultralockere Geldpolitik etwas zu straffen. Sie habe signalisiert, dass sie möglicherweise der EZB folgen werde, wenn diese irgendwann 2019 eine erste Zinsanhebung vornehme. Möglicherweise werde sie, je nach der Lage auf den Finanzmärkten, aber auch schon früher handeln müssen.Die Aktienmärkte der drei Länder hätten sich im globalen Abwärtstrend robuster präsentiert als der Durchschnitt der Schwellenländer. Die Kurse in Warschau hätten um knapp sechs Prozent nachgegeben, in Tschechien seien sie um rund drei Prozent gefallen. In Budapest habe der Aktienindex gegenüber dem Vormonat sogar nahezu unverändert geschlossen. (Ausgabe November 2018) (14.11.2018/ac/a/m)