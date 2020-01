Bonn (www.aktiencheck.de) - Der russische Präsident Putin sorgte vergangene Woche für eine faustdicke Überraschung, als er eine weitreichende Reform des politischen Systems ankündigte, so die Analzsten von Postbank Research.



So solle die Macht des Staatsoberhauptes künftig begrenzt werden, indem insgesamt nur noch zwei Amtszeiten möglich seien und die Rechte des Parlaments gestärkt würden. Putin habe darüber hinaus zahlreiche sozialpolitische Maßnahmen angekündigt. So sei unter anderem eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns geplant, staatliche Pensionen sollten in Zukunft regelmäßiger erhöht und Sozialleistungen für Familien ausgeweitet werden. Ob alle Pläne umgesetzt würden, sei allerdings fraglich. Bereits in der Vergangenheit habe Putin wiederholt teure Maßnahmen angekündigt, die dann wegen mangelnder fiskalpolitischer Spielräume nicht realisiert wuorden seien. Die Deutsche Bank schätze die Kosten für das aktuelle Maßnahmenpaket auf etwa 0,4 Prozent des BIP. Sollten die Maßnahmen tatsächlich umgesetzt würden, seien positive Impulse für das Wachstum in Russland zu erwarten. Die Notenbank dürfte den Leitzins in diesem Jahr dennoch um 0,5 Prozentpunkte senken, was den Rubel auf Jahressicht schwächen sollte. Zunächst habe die russische Währung am Freitag aber noch von unerwartet guten Konjunkturzahlen aus China profitiert, wie einige andere Schwellenländerwährungen auch. (20.01.2020/ac/a/m)





