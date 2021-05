Kolumbien werde sein Investment-Grade-Rating wohl trotz der sozialen Unruhen halten können. Der neue Finanzminister habe versprochen, das Rating durch eine stärker abgestufte, aber weniger umfassende Steuerreform zu verteidigen. Die Regierung sei durch gewalttätige Proteste gezwungen worden, ihre früheren Vorschläge für eine Steuerreform zurückzuziehen. Für die kolumbianischen Staatsanleihen in US-Dollar sei eine Herabstufung teilweise eingepreist worden, doch die Anleihen in Lokalwährung (Coltes) böten auch nach einer vollständigen Währungsabsicherung höhere Renditen.



Ecuadorianische Anleihen hätten eine Gesamtrendite von über 40 Prozent generiert, nachdem Guillermo Lasso, der Kandidat der politischen Rechten, die Präsidentschaftswahl überraschend für sich habe entscheiden können. Die Zeiten unkomplizierter Wertsteigerungen liegen hinter uns, doch mit einer Rendite von 8,7 Prozent stellen die Staatsanleihen Ecuadors in unseren Augen weiterhin eine attraktive Gelegenheit dar, so die Experten von Vontobel Asset Management. Lasso sei gut positioniert, um im Rahmen des laufenden IWF-Programms eine stärker gestaffelte Haushaltsanpassung auszuhandeln, wobei die Regierbarkeit des Landes zweifellos eine Herausforderung darstellen werde.



In El Salvador habe der Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit die autoritäre Gesinnung von Präsident Bukele deutlich unter Beweis gestellt und zu scharfen internationalen Reaktionen geführt. Dies dürfte einer baldigen Einigung über einen IWF-Kredit aber nicht im Wege stehen. Mit Blick auf die Staatsanleihen El Salvadors seien die Experten auf kurzfristiger Ebene verhalten optimistisch, allerdings habe die unerwartet schnelle Destabilisierung der Institutionen des Landes die Attraktivität des Landes auf mittlere Sicht verschlechtert. (20.05.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen fanden in Lateinamerika drei Wahlen mit unmittelbarer Auswirkung auf die Märkte statt, und nun wird Kolumbien von gewalttätigen Protesten erschüttert, die das Investment-Grade-Rating des Landes bedrohen, so Carlos de Sousa, Strategist bei Vontobel Asset Management.In Peru werde die Stichwahl des nächsten Präsidenten knapper als erwartet: Der Vorsprung des Linksaußen-Kandidaten Castillo gegenüber der rechten Kandidatin Fujimori schwinde rasant. Selbst bei einem Wahlsieg Castillos bestehe nur ein relativ geringes Risiko, dass sich die robusten makroökonomischen Fundamentaldaten Perus rapide verschlechtern würden, da ein von der Rechten dominierter Kongress dessen Populismus eindämmen würde. Die Experten würden deshalb attraktive Chancen im peruanischen Öl- und Gassektor sehen.