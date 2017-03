Wien (www.aktiencheck.de) - Polens Wirtschaft wuchs im vierten Quartal 2016 überraschend kräftig, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".



Gegenüber dem dritten Quartal habe das BIP um satte 7% zugelegt - der stärkste Anstieg seit neun Jahren. Sowohl Industrieproduktion als auch Bautätigkeit und Einzelhandel hätten kräftig expandiert. Zudem seien die Wachstumszahlen für das dritte Quartal deutlich nach oben korrigiert worden. Im Gegensatz dazu habe sich in Ungarn die wirtschaftliche Expansion verlangsamt, vor allem aufgrund einer recht schwachen Bauwirtschaft. Gleichzeitig habe die Inflation deutlich auf 2,3% angezogen. In Tschechien hätten die Konjunkturdaten abermals enttäuscht. Die bereits im dritten Quartal verzeichnete Wachstumsschwäche setze sich offenbar auch im vierten Quartal fort.



Polens Aktienmarkt habe die starken Wachstumszahlen mit kräftigen Kursanstiegen quittiert - der WIG20-Index in Warschau sei um mehr als 6% gestiegen. Tschechische Aktien hätten um ca. 2% zugelegt, während die Börse in Budapest gegen den allgemeinen Trend leicht nachgegeben habe (-1,3%). (Ausgabe März 2017) (23.03.2017/ac/a/m)





