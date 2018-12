Die expansive Fiskalpolitik habe das Wachstum entscheidend unterstützt. Dennoch würden die Haushaltssalden in Polen, Tschechien und Ungarn in den Grenzen der Konvergenzkriterien bleiben, wie die letzten Berichte von EU-Kommission und EZB dazu bestätigen würden. Die Länder dürften weiterhin Ergebnisse anstreben, die Investoren Stabilitätsorientierung signalisieren und unnötigen Ärger mit der EU vermeiden. Die polnische Regierung werde mit Blick auf die Parlamentswahlen im Herbst 2019 spendabel bleiben. Die beste Zeit zur Konsolidierung sei mit dem Konjunkturboom jedenfalls verstrichen.



Die konjunkturelle Entwicklung in Zentralosteuropa sei untrennbar verknüpfe mit den Investitionsbedingungen. Noch könnten Polen, Tschechien und Ungarn hier wichtige Argumente in die Waagschale werfen, wie attraktive Steuersätze, relativ niedrige Arbeitskosten und üppige Fördermöglichkeiten aus EU-Mitteln. Ungarn sei mit einer Unternehmensbesteuerung von rund 11% EU-weit unschlagbar, aber auch Polen und Tschechien lägen mit 19% weit unter dem deutschen Wert von rund 30%. Die Arbeitskosten seien trotz kräftiger Lohnerhöhungen immer noch vergleichsweise niedrig. Zudem gebe es im Rahmen der EU-Strukturpolitik und von den nationalen Regierungen teils umfangreiche Fördermöglichkeiten, von denen z. B. Investitionen der deutschen Automobilindustrie vor Ort profitieren würden.



Querelen mit der EU, wie die laufenden Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Polen und nun auch gegen Ungarn, würden Investoren bislang offenbar kaum abschrecken. Neue Produktionsstätten seien in Planung. Ohnehin könnten am Ende eines langwierigen Verfahrens stehende Sanktionen wie ein Stimmrechtsentzug nur nach einstimmiger Feststellung der Regelverletzungen beschlossen werden, was wenig wahrscheinlich sei.



Der Brexit würde sich in den drei Ländern, zumal im Falle der zurzeit diskutierten Freihandelslösung, direkt weniger stark auswirken. Zudem seien die Handelsströme nach Großbritannien nicht sehr umfangreich. Daher würde sich eine Konjunkturverlangsamung eher indirekt über die EU-Wirtschaft bemerkbar machen, wenn auch der Effekt überschaubar bleiben dürfte.



Die Probleme der deutschen Automobilindustrie (Abgasnormen, drohende Zölle) könnten bei sinkender Produktion auch die damit verbundenen Produktionsstätten in Tschechien und Ungarn beeinträchtigen. Hier gelte es jedoch Chancen zu ergreifen, indem bei der Errichtung neuer, wettbewerbsfähiger Werke wie etwa in Ungarn technische Fortschritte genutzt und geänderte Vorschriften berücksichtigt würden.



Dass die Länder von ihrer Mitgliedschaft in der EU profitieren würden, scheine zumindest den Einwohnern klar zu sein, auch wenn besonders die Regierungen in Polen und Ungarn immer wieder auf Konfrontationskurs gehen würden. Nach einer Umfrage des Europaparlaments vom Herbst 2018 seien in Tschechien fast zwei Drittel der Bevölkerung dieser Meinung, in Ungarn und Polen seien es sogar rund 80% bis 90%.



Dies spreche derzeit gegen hier und da auftauchende Meldungen über einen EU-Ausstieg der Länder - zumindest unter der Annahme, dass die Regierungen auf das Votum der Bevölkerung Wert legen würden. In Polen sei die Mehrheit, die angebe, sich im Falle eines Referendums für den Verbleib in der EU zu entscheiden, mit gut 70% am größten, am knappsten falle die Zustimmung in Tschechien aus. Von einer Euro-Einführung seien die Länder aber so weit entfernt wie schon lange nicht mehr. Für das Investorenvertrauen seien solche Diskussionen alles andere als förderlich. (Ausgabe vom 03.12.2018) (10.12.2018/ac/a/m)





