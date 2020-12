Tradegate-Aktienkurs Pluralsight-Aktie:

16,674 EUR -0,37% (17.12.2020, 16:54)



NASDAQ-Aktienkurs Pluralsight-Aktie:

20,475 USD +0,37% (17.12.2020, 16:46)



ISIN Pluralsight-Aktie:

US72941B1061



WKN Pluralsight-Aktie:

A2JL45



Ticker-Symbol Pluralsight-Aktie:

PY



NASDAQ Ticker-Symbol Pluralsight-Aktie:

PS



Kurzprofil Pluralsight Inc.:



Pluralsight, Inc. (ISIN: US72941B1061, WKN: A2JL45, Ticker-Symbol: PY, NASDAQ-Symbol: PS) ist ein Unternehmen, das Softwarelösungen für die Kompetenzentwicklung für Unternehmen und Einzelpersonen anbietet. Das Unternehmen entwickelt eine Cloud-basierte Technologie-Lernplattform, die eine Reihe von Tools für Skill Assessments, eine Bibliothek von Kursen, Lernpfade und Business Analytics bietet. Die Plattform nutzt Technologien des maschinellen Lernens, um Kompetenzbewertungen und Kursempfehlungen bereitzustellen.



Die Plattform des Unternehmens bietet eine Reihe von Kursen vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen mit bedarfsgerechten Inhalten, auf die von überall zugegriffen werden kann. Das Unternehmen stellt seine Plattform Unternehmen, Einzelpersonen, Kleinunternehmen und der Bundesregierung zur Verfügung. Die Plattform wird von der Wirtschaft genutzt, um ihre Softwareentwickler, IT-Experten, Datenwissenschaftler, Dateningenieure, technischen Ingenieure, Fachanwender und Technologiemanager auszubilden. (17.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pluralsight-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pluralsight (ISIN: US72941B1061, WKN: A2JL45, Ticker-Symbol: PY, NASDAQ-Symbol: PS) unter die Lupe.Das Thema E-Learning habe in der Corona-Zeit eine sehr hohe Relevanz erhalten. Denn die Art und Weise, wie das Bildungssystem funktioniere, werde sich nachhaltig verändern. Besonders gut positioniert in diesem Marktsegment sei der Anbieter von webbasierten IT-Kursen Pluralsight. Nun solle das Unternehmen privatisiert werden.Anfang dieser Woche sei bekannt geworden, dass die Großaktionäre von Plurasight sich mit dem Investor Vista Equity Partners auf den Verkauf des Unternehmens für 3,5 Mrd. Dollar verständigt hätten. Damit müsse Vista 20,2 Dollar je Aktie zahlen.Unterdessen würden sich einige Analysten skeptisch bezüglich des Deals zeigen. Auch DER AKTIONÄR sehe den Übernahmepreis als zu niedrig angesetzt und hätte es begrüßt, falls Pluralsight an der Börse bleiben würde. Da die Großaktionäre von Pluralsight sich mit Vista bereits auf den Deal geeinigt hätten, sei ein höheres Angebot jedoch unwahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Pluralsight-Aktie: