ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie Deutschland:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (20.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von Analyst Chip Moore von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Chip Moore, Analyst vom Investmenthaus Canaccord Genuity, die Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) weiterhin zu kaufen.Das von Plug Power Inc. im Hauptquartier in Latham veranstaltete Symposium hat die Analysten von Canaccord Genuity beeindruckt. Die Bemühungen um die Kommerzialisierung des Angebots und die zunehmende Überzeugung, dass das Unternehmen attraktiv positioniert sei, würden für ein Investment sprechen.Plug Power habe einen straffen Zeitplan für Gespräche mit wichtigen Industriepartnern, Anteilseignern und Kunden (vor allem Walmart und DHL). Der neue Fünfjahresplan repräsentiere eine ambitionierte Strategie und impliziere weitere Verbesserungen auf der Kostenebene.Die Analysten von Canaccord Genuity bekräftigen in ihrer Plug Power-Aktienanalyse das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 4,00 USD.