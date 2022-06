Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

17,888 EUR +1,64% (08.06.2022, 14:57)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

17,806 EUR +3,69% (08.06.2022, 14:33)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

18,85 USD +1,45% (07.06.2022, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (08.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Herstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Bei Plug Power laufe es rund. Der US-Konzern habe diese Woche bereits davon profitiert, dass US-Präsident Joe Biden die heimische Produktion grüner Energie ankurbeln wolle.Plug Power habe einen 30-jährigen Konzessionsvertrag für den Bau einer Anlage im zweitgrößten Hafen Europas unterschrieben. Das habe der Konzern am heutigen Mittwoch bekannt gegeben.Plug Power plane demnach, eine 100-Megawatt-Anlage im Hafen Antwerpen-Brügge zu errichten, die mit eigener Elektrolyseur- und Verflüssigungstechnologie grünen Wasserstoff erzeuge. Damit wolle der Wasserstoff-Spezialist bis zu 12.500 Tonnen im Jahr für den europäischen Markt produzieren.Das im Rahmen des Vertrags gepachtete Grundstück messe 28 Hektar. Die Genehmigung für die Anlage stehe allerdings noch aus. Mit der Zustimmung rechne Plug Power Ende 2023. Ein Jahr später wolle das Unternehmen bereits den ersten grünen Wasserstoff produzieren und die Anlage 2025 in Betrieb nehmen.Der neue Standort passe in die Strategie von Plug Power. Das Unternehmen habe in jüngster Zeit mehrere Investitionen in Europa getätigt. Der Hafen biete nun zusätzliche direkte Transportverbindungen nach Deutschland, Belgien, Großbritannien, Frankreich und in die Niederlande. Plug Power sei einer der Top-Player im Wasserstoff-Markt und befinde sich auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR.Anleger beachten den Stopp bei 13,50 Euro, so Alexandra Jarchau. (Analyse vom 08.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: