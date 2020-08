Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug-Power-CEO Andy Marsh habe im Interview mit dem AKTIONÄR nicht zu viel versprochen: Auch 2020 stünden die Zeichen auf starkem Wachstum. Kurz nach der Vorstellung einer Brennstoffzelle für Rechenzentren-Stromaggregate folge nun die nächste Top-News, welche den US-Titel 19 Prozent ins Plus befördere.Walmart und Amazon seien bereits Kunden von Plug Power. Das sorge für große Absatzmengen. "Wir haben mehr Wasserstoffstationen gebaut als irgendjemand auf der Welt", so Andy Marsh jüngst gegenüber der Presse. Nun verkünde Plug Power den nächsten Auftrag: Die drittgrößte englische Supermarktkette mit über 600 Filialen, Asda, setze künftig auf Plug-Power-Brennstoffzellensysteme. Eingesetzt würden diese für Gabelstabler, um die wachsenden E-Commerce-Verkäufe zu managen. Andy Marsh sei "begeistert" und "zuversichtlich, dass dies nur der Start einer langen und fruchtbaren Partnerschaft" sei.Hinweis: McPhy (+120%) und Plug Power (+280%) befinden sich im Depot 2030 des AKTIONÄR Hot Stock Report, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2020)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:7,808 EUR +0,44% (04.08.2020, 12:11)