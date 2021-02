Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (08.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Elektromobilität gehöre die Zukunft. Doch bei der Frage, ob der rein batterieelektrische Antrieb oder doch das Brennstoffzellenaggregat die richtige Lösung sei, würden sich die Geister scheiden. Während die Zulassungsstatistiken des Kraftfahrtbundesamts dem Batterie-Elektromotor eine deutliche Überlegenheit attestieren würden, sähen die jüngsten Umfragewerte das Brennstoffzellenpendant auf der Überholspur.Im vergangenen Jahr sei die Zahl der neu zugelassenen rein batterieelektrischen PKW in Deutschland um 207 Prozent auf 194.163 Stromer geklettert. Der Gesamtmarktanteil sei demnach von 1,8 auf 6,9 Prozent gestiegen, wie "electrive.net" berichtet habe. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2020 hätten lediglich 212 neue Wasserstoff-Autos hierzulande den Weg auf die Straße gefunden. Dies entspreche einem Plus von 1,9 Prozent gegenüber dem Jahr 2019.Doch Umfragewerten zufolge könnte sich das Blatt möglicherweise bald wenden: Laut einer repräsentativen Befragung der Tankstellenkette HEM unter rund 5.000 Autofahrern ab 18 Jahren könne sich jeder achte den Elektromotor allgemein als zukünftige Motorentechnik vorstellen, ein Fahrzeug mit Wasserstoffantrieb hingegen jeder fünfte.Das Resultat der Befragung zeige, dass das Wasserstoff-Autos bei den Verbrauchern höher im Kurs stünden als Batterie-E-Autos, allerdings noch auf wenig auf Zustimmung stoßen würden. Im Allgemeinen werde dem neuen Powerstoff jedoch hauptsächlich im Transportwesen großes Potenzial zugeschrieben. Dies untermauere auch eine Studie der Unternehmensberatung Roland Berger, derzufolge 2030 jährlich bereits 100.000 leichte Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb in Europa verkauft werden könnten.Nachdem die Plug Power-Aktie zuletzt einen Fehlausbruch hingelegt habe, befinde sich der Titel nach wie vor im Korrekturmodus. Dabei gelte es, die 60-Dollar-Marke zu verteidigen. Ein Fall unter diese Marke könnte zu weiterem Verkaufsdruck führen.Welche der beiden Antriebstechnologien sich letztlich durchsetzen werde, werde die Nachfrage seitens der Kunden entscheiden. Bei der Plug Power-Aktie habe sich das Chartbild mit dem Fehlausbruch wieder eingetrübt.Bereits engagierte Anleger sollten bei der Plug Power-Aktie an Bord bleiben und den Stoppkurs bei 40 Euro (etwa 48 Dollar) beachten, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten das Ende der Korrekturphase abwarten. (Analyse vom 08.02.2021)