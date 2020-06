Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

6,585 EUR -2,73% (25.06.2020, 11:54)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

6,55 EUR -4,35% (25.06.2020, 11:39)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

7,57 USD +17,73% (24.06.2020)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (25.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Plug Power gehöre mit einem Plus von in der Spitze 25 Prozent diese Woche zu den Bestperformern. Grund: Der Brennstoffzellen-Pionier schraube nach der Übernahme des Wasserstoffherstellers United Hydrogen seine Ziele für 2024 nach oben. Statt 1,0 Milliarden Dollar Umsatz sollten es nun 1,2 Milliarden Dollar werden. Bisher sei ein EBITDA-Gewinn von 200 Millionen in Aussicht gestellt worden - nun betrage zur Freude der Aktionäre das Ziel 250 Millionen Dollar.Aktuell präsentiere sich CEO Andy Marsh auf der Roth Virtual London Conference vor Investoren. "Wir bauen gerade die moderne Wasserstoff-Wirtschaft auf. Jede Entscheidung, die wir machen, machen wir mit Blick in die Zukunft", so der Wasserstoff-Pionier.Spannend: Plug Power liefere bereits Brennstoffzellen-Systeme für Logistik-Gabelstapler für Amazon, Walmart oder BMW. Nun stehe für 2021 die Ausweitung der Technologie auf größere Trucks an. Im Conference Call habe ein Analyst gefragt, ob etwas dagegen spreche, eines Tages auch Elon Musk von Wasserstoff und der Brennstoffzelle zu überzeugen. "Wir würden gerne auch an Tesla liefern", so Andy Marsh augenzwinkernd. Doch klar sei: Bisher sei Elon Musk alles andere als ein Fan dieser Technologie, die insbesondere für Autos noch zu teuer sei - ein entsprechender Deal eher unwahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: