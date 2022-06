XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (03.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe sich der Korrektur des Wasserstoffsektors nicht entziehen können. Plug Power habe allerdings großes Potenzial: Im kommenden Jahr könnten ihre Umsätze die Milliarden-Dollar-Marke knacken. Jetzt gebe es wieder positive NAchrichten. Die Beteiligung SK Plug Hyverse habe einen Vertrag in Südkorea unterzeichnet.Plug Power wolle den asiatischen Markt erobern. SK Plug Hyverse, das Joint Venture des Wasserstoff-Spezialisten mit dem südkoreanischen Clean-Energy-Anbieter SK E&S, habe sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein staatliches Projekt in Südkorea gesichert. Demnach werde das Joint Venture für die Korea Gas Corporation eine 1-Megawatt-PEM-Wasserelektrolyseanlage bauen. Der grüne Wasserstoff solle mithilfe einer Windkraftanlage hergestellt und anschließend über Ladestationen auf der südlichen Insel Jeju verteilt werden.Das Pilotprojekt auf der Insel Jeju sei der erste Schritt zum Eintritt in die Wasserelektrolyse-Märkte in Übersee, habe der CEO von SK Plug Hyverse Lee Ji-young laut dem Online-Magazin Hydrogen Central gesagt. Das Unternehmen wolle demnach der größte Anbieter von grünem Wasserstoff in Südkorea werden. Und damit nicht genug: SK Plug Hyverse baue in der westlichen Hafenstadt Incheon den Berichten zufolge ein weiteres großes Werk zur Herstellung von Brennstoffzellen und Wasserelektrolyseanlagen für die asiatischen Märkte. Die Produktion solle im Jahr 2024 starten.Nachrichten wie diese zeigen würden: Das Thema Wasserstoff habe nicht nur in Deutschland, sondern weltweit eine große Zukunft. Plug Power sei einer der Top-Player im Markt und befinde sich auf der Empfehlungsliste des Aktionärs. Anleger sollten den Stopp bei 13,50 Euro beachten, so Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.06.2022)