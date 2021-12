XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen.(16.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Spezialist habe einen weiteren hochinteressanten Deal an Land gezogen. Zusammen mit der koreanischen Edison Motors solle ein mit Wasserstoff betriebener Brennstoffzellen-Elektrobus entwickelt und im Anschluss auf den Markt gebracht werden. Die Unternehmen würden anstreben, den ersten Prototypen des Brennstoffzellen-Elektrobusses im zweiten Halbjahr 2022 fertiggestellt zu haben. Ein massentaugliches Modell für den Markt solle dann in der ersten Jahreshälfte 2023 zur Verfügung stehen.Die Kooperation solle dem Vernehmen nach auch auf Mobilitätsanwendungen ausgeweitet werden. Plug Power-Chef Andy Marsh fasse u.a. Schiffe, Lastwagen und Drohnen ins Auge.Plug Power schnüre ein Deal nach dem nächsten und komme operativ voran. Interessierte Anleger sollten den spekulativen Wert unbedingt auf der Watchlist behalten. Generell sei die Plug Power-Aktie vom Papier von Ballard Power vorzuziehen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2021)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:29,175 EUR +4,98% (16.12.2021, 14:17)