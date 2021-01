XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (27.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Highflyer Plug Power nutze die Gunst der Stunde und zapfe erneut die Finanzmärkte an. Der Renault-Partner wolle über Morgan Stanley Aktien zu je 65 Dollar ausgeben und rund 1,5 Milliarden Dollar erlösen. Damit scheine die Finanzierung zahlreicher Projekte der US-Amerikaner in den USA und Europa in den Bereichen Brennstoffzellen und Wasserstoff zunächst gesichert. Doch die Bewertung des Hot-Stocks sei mittlerweile sehr hoch, wie nun noch einmal die Analysten von Piper anmerken würdem.Für das große Interesse der Anleger an der Wasserstoff-Aktie würden die dynamischen Wachstumsraten von Plug Power sorgen. Wie berichtet, habe der Brennstoffzellenhersteller jüngst seine Umsatzprognosen angehoben. Mittels einer Telefonkonferenz habe das US-Unternehmen nun verkündet, für 2021 mit Erlösen von 475 Millionen Dollar zu rechnen. Zuvor habe das 2021er Ziel bei 450 Millionen Dollar gelegen. Darüber hinaus habe Plug Power das 2024er Umsatzziel um mehr als 40 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar angehoben.Plug Power ist Teil des grünen Depot 2030 des "Aktionär" Hot Stock Report, so Florian Söllner. Das Plus im Jahr 2020 habe rund 100 Prozent betragen. (Analyse vom 27.01.2021)