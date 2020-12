XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,95 EUR +10,27% (15.12.2020, 10:56)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

28,47 USD +10,78% (15.12.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (15.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Auch der Handelsriese Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) habe mittlerweile den Absatzkanal Internet für sich entdeckt. 100 Millionen Kunden würden monatlich die Website Walmart.com besuchen und würden in der Vorweihnachtszeit mit den Worten "Beeilung! Last-minute" begrüßt. Corona-bedingt würden dieses Jahr besonders viele per Mausklick statt in der Innenstadt oder Einkaufszentren einkaufen.Walmart habe alle Hände voll zu tun, die Waren zu bewegen und zum Kunden zu bringen und setze dabei bereits seit zehn Jahren in seinen Logistikzentren auf Wasserstoff-Gabelstapler von Plug Power. Heute habe Plug Power zur Freude seiner Aktionäre bekannt gegeben, dass Walmart nun auch für seine boomende E-Commerce-Sparte auf Wasserstoff-Systeme von Plug Power setze. Plug-Power-CEO Andy Marsh freue sich: "Die Lieferung dieser Systeme bedeutet den nächsten Schritt in unserer Beziehung zu Walmart." Walmart-Direktor Jeff Smith sei "begeistert, die bewährten Plug-Power-Lösungen im Jahr 2021 in der E-Commerce-Sparte auszuweiten."Die Plug-Power-Aktie generiert heute ein weiteres Kaufsignal, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2020)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:23,435 EUR +10,73% (15.12.2020, 21:58)