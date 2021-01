Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

33,345 EUR +17,43% (05.01.2021, 09:53)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

33,43 EUR +15,28% (05.01.2021, 09:38)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

35,03 USD +7,53% (05.01.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (07.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power sei eine echte Poweraktie. Am Mittwoch habe das Papier des Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmens mit knapp 8% einen großen Sprung gen Norden gemacht. Nur noch wenige Dollar würden sie von einem neuen Hoch trennen.Die Plug Power-Aktie sei ein waschechter Tenbagger. Auf Sicht von drei Jahren habe das Papier 1.440% an Wert gewonnen. Allein dieser Umstand übe auf risikoaffine Anleger eine hohe Anziehungskraft aus.Der Chart gleiche mehr und mehr einer Fahnenstange. Wie heftig der Kursanstieg der vergangenen Monate ausfalle, offenbare ein Blick auf den Langfrist-Chart. Die Plug Power-Aktie profitiere dabei von der Ausrichtung des US-Unternehmens auf den Megamarkt Wasserstoff und Brennstoffzelle.Hinweis auf Interessenkonflikte: Herr Bernd Förtsch, Verleger und Eigentümer der Börsen¬medien AG, hält mittelbar eine wesentliche Beteiligung an der flatex AG, deren Tochtergesellschaft flatex Bank AG unter der Marke flatex Online-Brokerage betreibt. Die flatex Bank AG erhebt für den Handel in Finanzinstrumenten in der Regel von ihren Kunden Ordergebühren. Die flatex Bank AG hat mit Morgan Stanley, Goldman Sachs, Société Générale, UBS, Von¬tobel, BNP Paribas und HSBC eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach diese Institute den Status eines bevorzugten Partners von Hebelprodukten (Exchange Traded Products) haben und von ihnen emittierte Hebelprodukte durch die flatex Bank AG angeboten werden, die Kunden ohne oder mit reduzierten Ordergebühren handeln können. Die flatex Bank AG erhält in diesem Zusammenhang von Morgan Stanley, Goldman Sachs, Société Générale, UBS, Vontobel, BNP Paribas und HSBC Vergütungen für den Vertrieb dieser Finanzinstrumente.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: