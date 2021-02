Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

39,60 EUR -3,92% (25.02.2021, 12:47)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

40,075 EUR +0,45% (25.02.2021, 12:31)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

50,16 USD +7,69% (24.02.2021)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (25.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Von dem branchenweiten Abverkauf von Wasserstoffaktien sei Plug Power nicht verschont geblieben. Nach einer fulminanten Rally im vergangenen Jahr habe der Kurs innerhalb eines Monats mehr als ein Viertel seines Basiswerts verloren. Am Donnerstagnachmittag veröffentliche der Brennstoffzellen-Spezialist seine Quartalszahlen - überrasche das Unternehmen dieses Mal wieder positiv?Für das Schlussquartal 2020 würden die Analysten einen Verlust von 0,10 Dollar je Aktie erwarten. In Sachen Umsatz würden die Analysten von durchschnittlich 87 Millionen Dollar ausgehen - eine Reduzierung von knapp fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Damals habe der Brennstoffzellenhersteller einen Umsatz von 92 Millionen Dollar gemeldet.Für das gesamte Geschäftsjahr würden die Experten einen Nettoverlust je Aktie von 0,29 Dollar bei einem Umsatz von 303 Millionen Dollar prognostizieren. Das entspreche einem Anstieg von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: