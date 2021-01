Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

50,58 EUR -7,68% (20.01.2021, 19:24)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

51,34 EUR -3,71% (20.01.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

61,61 USD -7,31% (20.01.2021, 19:10)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (20.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie stehe am Mittwoch erneut unter Druck: Nachdem der Shortseller Kerrisdale Capital einen neuen negativen Bericht veröffentlicht habe, seien die Papiere des Brennstoffzellenherstellers deutlich abgesackt. "Der Aktionär" beleuchte die Hintergründe und zeige, wie Anleger jetzt handeln sollten.Kerrisdale Capital habe getwittert: "Wir haben in der vergangenen Woche für 200 Millionen Dollar Aktien einer Firma geshortet. Gleich erfahren Sie, um welche es sich handelt." Es sei Plug Power gewesen. Die Begründung für das Short-Investment: Der Anstieg der Marktkapitalisierung auf 40 Milliarden Dollar. Kerrisdale Capital schreibe in einem Report von "Fool-Cell"-Euphorie (Fool - Narr) und von der Gefahr, dass sich hier etwas entlade.Durch die Verluste am Mittwoch nähere sich der Kurs wieder dem Gap zwischen 60,83 und 54,35 Dollar. Sollte der Verkaufsdruck anhalten, dürfte dieses geschlossen werden. Falle die Aktie zudem unter die Gap-Unterkante bei 54,35 Dollar, könnte es zu einem Rücksetzer bis zum nächsten Gap im Bereich von 43,16 bis 36,86 Dollar kommen.Neueinsteiger warten eine Kursberuhigung ab, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 20.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: