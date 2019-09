Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

1,965 Euro -2,96% (03.09.2019, 16:34)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

2,145 USD -1,15% (03.09.2019, 16:33)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie Deutschland:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (03.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nicht nur starke Zahlen, sondern auch der Auftrag vom Logistiker DHL würden bei der Plug Power-Aktie für viel Fantasie sorgen. Aber auch im Bereich Drohnen werde das Unternehmen nun aktiv. Zudem habe CEO Andy Marsh weitere gute Nachrichten in Aussicht gestellt. Die Chartkonstellation sehe gut aus - für Zocker sei Plug Power auf jeden Fall empfehlenswert, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.09.2019)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs Plug Power-Aktie:1,96 Euro -3,92% (03.09.2019, 16:05)