Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

12,554 EUR +0,03% (28.10.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

14,80 USD +0,10% (28.10.2020, 21:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (28.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Am Mittwoch habe sich die Plug Power-Aktie robust gegen den schwachen Gesamtmarkt gehalten. Das Papier habe nur leichte Kursverluste verbucht. Die Investoren würden zunehmend auf die US-Präsidentschaftswahl am 3. November schauen und Analysten weitere Kurschancen bei dem Vorreiter der Brennstoffzelle sehen.Laut CEO Andy Marsh solle das Wachstum in den kommenden Jahren vorangetrieben werden. Er halte am Ziel von Umsatzerlösen für 2024 von 1,2 Mrd. USD fest. Für 2020 belaufe sich die eigene Schätzung des Unternehmens auf einen Umsatz von 220 Mio. USD.Analysten von Barclays würden für den Umsatz eine Steigerung um bis zu 50% bis Jahresende 2021 sehen. Die Gewinnschwelle könnte Plug Power frühestens 2023 erreichen, so die britische Bank weiter. "Der Aktionär" bleibe bei der Plug Power-Aktie weiter an der Seitenlinie, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2020)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:12,45 EUR -1,49% (28.10.2020, 22:26)