Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (21.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Gemeinsam mit Renault (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113) wolle Plug Power den Markt für leichte Nutzfahrzeuge wie beispielweise Vans und Lieferwagen bis 3,5 Tonnen erobern. Aus diesen drei Gründen sei der französische Autobauer ein starker Partner und liefere über den Transporterbereich hinaus zusätzliche Kursfantasie für Plug Power: starke Marktposition, Modellpalette und LKW-Fantasie.Auch wenn der Markt für leichte Nutzfahrzeuge in Europa coronabedingt im letzten Jahr gegenüber 2019 um rund 21 Prozent auf 1,4 Millionen verkaufte Transporter eingebrochen sei, sehe es mittelfristig doch wieder deutlich besser aus:Aufgrund immer strengerer Abgasnormen würden Diesel-Fahrzeuge, die den Markt 2019 mit einem Anteil von 93 Prozent dominiert hätten, langsam aber sicher von der Bildfläche verschwinden. Neben batteriebetriebenen Transportern dürften daher zukünftig auch Wasserstoff-Lieferwagen Marktanteile gewinnen.Die Grundvoraussetzungen für einen Erfolg des Vorhabens von Plug Power und Renault seien daher gegeben und auch in zahlreichen Ländern gewollt, wie etliche Wasserstoff-Initiativen zuletzt bewiesen hätten.Investierte Anleger sollten bei der Plug Power-Aktie dabei bleiben und den Stoppkurs bei 40 Euro beachten, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten eine Bodenbildung abwarten. (Analyse vom 21.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link