Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (18.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Weltweit nehme die Zahl der Wasserstoffprojekte weiter zu. Nun habe auch Kanada ein weiteres Förderprogramm bekannt gegeben: So wolle das flächenmäßig zweitgrößte Land der Erde bis zu 1,5 Mrd. Dollar in die Produktion und Nutzung von wenig karbonisierten Brennstoffen, inklusive Wasserstoff, investieren. Für Plug Power eröffne dies weiteres Potenzial.Die Investition in die Produktion und Anwendung von Wasserstoff und anderen umweltfreundlichen Brennstoffen stehe dabei ganz im Zeichen der Strategie die Karbon-Emissionen bis 2050 auf netto Null herunterzufahren.Zudem wolle Kanada einer der zehn Toplieferanten von Wasserstoff weltweit werden und sehe den Markt für Wasserstoffproduktion bis 2050 auf ein Volumen von zwölf Billionen Dollar wachsen.Für Wasserstoffproduzenten wie Plug Power oder die Elektrolyseure-Speziallisten ITM Power und Nel eröffne der Strategie-Plan die Chance auf weitere Aufträge in Millionenhöhe.Investierte Anleger sollten die Gewinne bei der Plug Power-Aktie laufen lassen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link