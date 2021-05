Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,215 EUR -0,20% (17.05.2021, 10:37)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,20 EUR +0,02% (17.05.2021, 10:24)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,58 USD +11,93% (14.05.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (17.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen sei über Plug Power ein Damoklesschwert geschwebt. Beim US-Unternehmen habe es Ungereimtheiten bezüglich seines Jahresabschlusses gegeben. Im schlimmsten Fall habe sogar das Delisting gedroht. Diese Problematik sei am Freitag nun endgültig aus dem Weg geräumt worden. Die Plug Power-Aktie habe daraufhin die Handelswoche deutlich im Plus beendet.In der vergangenen Woche sei es bei der Plug Power-Aktie zu starken Turbulenzen gekommen. Die gut ausgefallenen Quartalszahlen sowie die aufgeklärten Ungereimtheiten bezüglich des Jahresabschlusses von 2020 hätten für Auftrieb gesorgt. Der Titel habe dank des guten Newsflows aus dem seit Anfang Februar anhaltenden Abwärtstrend nach oben ausbrechen können.Zuvor habe das Papier bereits durch den erfolgreichen Test der Unterstützungszone bei 19,02 und 22,25 USD ein Kaufsignal generieren generieren. Gelinge es dem Wert, sich nun in den nächsten Tagen nachhaltig über dem Abwärtstrendkanal bei 23,50 USD zu halten, steige die Wahrscheinlichkeit auf eine Trendwende. Kurzfristig wäre dann mit Kursen bis zur 200-Tage-Linie bei 29,86 USD zu rechnen. Werde auch diese Marke geknackt, sei eine mittelfristige Erholung denkbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: