Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,426 EUR +0,27% (24.09.2020, 13:42)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,33 EUR -5,32% (24.09.2020, 13:09)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

12,075 USD -6,61% (23.09.2020)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (24.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Aktie von Plug Power habe am gestrigen Mittwoch einen hohen Verlust verbuchen müssen. Das Papier sei um knapp sieben Prozent gefallen und habe dabei ein enorm starkes Verkaufssignal generiert. Auf kurze Sicht würden jetzt weitere Gewinnmitnahmen drohen. Auf diese Marken sollten Anleger jetzt unbedingt achten.Seitdem die Plug-Power-Aktie am 19. August ein Mehrjahreshoch bei 14,35 Dollar markiert habe, habe sie in einer Dreiecksformation konsolidiert. Am gestrigen Mittwoch habe der Kurs die untere Begrenzungslinie bei 12,60 Dollar durchbrochen und damit ein starkes Verkaufssignal generiert.Da das Handelsvolumen an den vorherigen Zwischenhochs jeweils abgenommen habe, habe sich bereits eine Gegenbewegung angebahnt. Bearishe Signale bei den technischen Indikatoren könnten die Abwärtsbewegung nun zudem verstärken.Kurzfristig würden bei der Plug Power-Aktie weitere Rücksetzer drohen. Allerdings könnte das heute Nachmittag angekündigte Online-Event für positive Stimmung sorgen. Auf lange Sicht sei die Aktie des Brennstoffzellenherstellers eine "Aktionär-Empfehlung". Anleger können die Unterstützungszonen für einen (Zu-)Kauf nutzen, so Timo Nützel. (Analyse vom 24.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: