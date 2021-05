Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,495 EUR -0,35% (20.05.2021, 12:02)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,445 EUR +1,06% (20.05.2021, 11:43)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,47 USD +1,67% (19.05.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (20.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie habe seit letzter Woche wieder den Kurs-Turbo gezündet. Der US-Brennstoffzellenhersteller erwarte gute Quartalszahlen und die Probleme bezüglich seiner letzten Jahresabschlüsse hätten aus der Welt geschafft werden können. Der Aktienkurs belohne die Nachrichten mit einem Plus von 47% seit letztem Dienstag. Könne es jetzt so weitergehen?Der starke Kursverfall seit Anfang Februar habe letzte Woche seinen Tiefpunkt bei 18,47 USD gefunden. Somit sei die Plug Power-Aktie kurzzeitig sogar unter die Unterstützungszone gefallen, die vom Oktober-Hoch bei 19,02 USD und dem Zwischentief bei 22,25 USD ausgehe. Beflügelt wegen des guten Newsflows habe sich der Wert daraufhin jedoch wieder steil nach oben bewegt und habe dabei den Widerstand bei 22,25 USD sowie die obere Begrenzung des Abwärtskanals bei 23,50 USD durchbrochen.Mittlerweile nähere sich der Kurs wichtigen Marken. Die 200-Tage-Linie verlaufe aktuell bei 30,13 USD und stehe damit direkt an der oberen Begrenzung eines stark gehandelten Preisbereiches, welcher sich zwischen 22 und 30 USD aufspanne. Knapp darüber verlaufe zudem die 50-Tage-Linie bei 30,97 USD. Aus charttechnischer Sicht seien das sehr starke Widerstände, die es zu überwinden gelte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: