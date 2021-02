Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (05.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Laut Medienberichten habe der US-Bundesstaat North Carolina im letzten Quartal des vergangenen Jahres für einen Millionenbetrag Aktien des Brennstoffzellenherstellers Plug Power erworben. Gleichzeitig sei bekannt geworden, dass sich der US-Bundesstaat von seinen Anteilen an einem amerikanischen LKW-Hersteller getrennt habe.Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am 03. Februar mitgeteilt habe, habe der Schatzmeister von North Carolina im letzten Quartal des Jahres 2020 fleißig Plug-Power-Aktien eingesammelt: Konkret hätten 51.020 Aktien für einen Gesamtbetrag von 1,73 Millionen Dollar (rund 1,44 Millionen Euro) den Besitzer gewechselt. Zudem habe sich der US-Bundesstaat von seiner Beteiligung am Skandal-Startup Nikola getrennt.Am Donnerstag sei der Plug-Power-Aktie endlich ein Ausbruch aus der Dreiecksformation gelungen. Könne der Brennstoffzellenhersteller die Gewinnserie am Freitag fortsetzen, dürfte sich ein neuer Aufwärtstrend etablieren. Das erste Etappenziel wäre dann das Januar-Hoch bei 75,49 Dollar.Bereits Investierte lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: