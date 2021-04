Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,525 EUR -0,23% (28.04.2021, 11:05)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,40 EUR -4,26% (28.04.2021, 10:51)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

28,55 USD -2,53% (27.04.2021)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (28.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers Plug Power habe seit einer Woche knapp 20 Prozent zulegen können. Seit Wochenbeginn tänzele der Kurs dabei um zwei enorm wichtige charttechnische Marken. Somit bleibe es auch heute weiterhin spannend, ob dem Kurs nun endlich der Befreiungsschlag gelinge.Seit Anfang Februar kenne die Plug Power-Aktie nur eine Richtung: steil nach unten. Vor rund zwei Wochen habe der Wert sogar die massive Unterstützung an der 200-Tage-Linie bei 28,11 Dollar unterschritten und sei daraufhin bis knapp über die Unterstützungszone bei 19,02 und 22,25 Dollar gefallen. Von dort aus sei es letzte Woche zu einem Rebound gekommen und das Papier habe bis heute wieder knapp 20 Prozent zulegen können.Am Montag sei es dann zum vermeintlichen Befreiungsschlag gekommen. Der Titel habe den GD200 zurückerobern und zusätzlich die Abwärtstrendlinie bei 28,80 Dollar überschreiten können. Am gestrigen Dienstag sei die Aktie jedoch erneut unter Druck geraten und habe nur wenige Cent unter diesen beiden Marken geschlossen.Somit sei heute ein wichtiger Tag für den Wert. Sacke er wieder in den Trendkanal ab, dürfte die Korrektur fortgesetzt werden. Sei jedoch der gestrige Rücksetzer lediglich ein Test des Ausbruchslevels gewesen, stehe die Chance auf eine nachhaltige Trendwende recht gut. Nächstes Ziel wäre dann der GD50, der aktuell bei 38,26 Dollar notiere.Anleger setzen den Wert auf die Watchlist, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link