Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (19.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe am vergangenen Freitag seinen überarbeiteten Jahresbericht für das Jahr 2020 präsentiert, nachdem die Wirtschaftsprüfer von KPMG einige Unregelmäßigkeiten festgestellt hätten. Analysten hätten die Veröffentlichung zum Anlass genommen, um ihre Einschätzungen für den Wasserstoff-Titel zu überarbeiten.Die US-Investmentbank Piper Sandler habe das Kursziel für Plug Power von 42 auf 32 USD gesenkt und das neutrale Votum für die Aktie beibehalten. In einer Research-Note an Investoren heiße es, dass nach dem Kursrückgang und den notwendigen Anpassungen beim Jahresabschluss das Risiko-Ertrags-Profil bei der Plug-Power-Aktie ausgewogener sei. Der Analyst erwünsche sich aber mehr greifbare Fortschritte bei den grünen Wasserstoffanlagen in Kombination mit einer Stabilisierung und Verbesserung der Marge.Pessimistischer würden sich hingegen die Analysten von Barclays zeigen, die die Plug Power-Aktie weiterhin mit "underweight" einstufen würden und das Kursziel von 28 auf 24 USD reduziert hätten. Die Anleger würden sich immer mehr für zyklische Aktien begeistern, die von einer wieder anspringenden globalen Wirtschaft profitieren würden. Titel wie Plug Power, die ein spektakuläres Wachstum versprechen würden, seien weniger gefragt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: