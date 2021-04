XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,52 EUR +1,18% (08.04.2021, 10:10)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

31,96 USD -7,82% (07.04.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (08.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Mit der Plug Power-Aktie sei es Mittwoch deutlich nach unten gegangen. Der Grund: Piper Sandler-Analyst Pearce Hammond sei skeptischer für den Wasserstoff-Player. Er habe das Kursziel von 48 auf 42 USD gesenkt, die Einstufung jedoch auf "neutral" belassen. Das US-Unternehmen bleibe zwar gut positioniert, als First Mover bei Entwicklung von grünen Wasserstoffanlagen zu profitieren, so der Experte. Allerdings sei Wasserstoff bei Erneuerbaren Energien im Wettbewerb mit anderen Quellen wie Wind, Sonne, Erdwärme und Elektromobilität, so Hammond.Mit seinem Kursziel von 42 USD, was immerhin noch ein Potenzial von 31% bedeute, gehöre Hammond fast schon zu den Plug-Power-Bären. Derzeit würden die Analysten insgesamt ein Kursziel von 60,50 USD sehen. 12 von 16 Experten, die den Wert covern würden, raten zum Kauf der Plug Power-Aktie.Bei Plug Powqer komme es nun darauf an, dass die horizontale Unterstützung im Bereich 30 USD halte. Komme wieder positives Momentum in den Kurs, würde in den kommenden Tagen der im Februar begonnene Abwärtstrend im Bereich 35,50 USD geknackt. Danach könnte es schnell bis zur 100-Tage-Linie bei 42,51 USD weitergehen. Trader könnten sich auf die Lauer legen und abwarten, ob das Break gelinge und damit eine Trendwende eingeleitet werde, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2021)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:27,55 EUR +2,25% (08.04.2021, 10:25)