Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,25 EUR -0,82% (26.08.2021, 18:34)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,225 EUR -0,89% (26.08.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

26,135 USD -1,04% (26.08.2021, 18:22)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (26.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Um den Wasserstoff-Sektor sei es zunehmend ruhiger geworden. Auch wenn das Knallgas noch immer als heißer Kandidat gehandelt werde, um die fossilen Brennstoffe zu ersetzen, hätten die Pure-Player im Frühling massiv ihre Gewinne abgeben müssen und würden jetzt konsolidieren. Wie könne es aus charttechnischer Sicht weitergehen?Nach dem massiven Abverkauf zwischen Februar und Mitte Mai sei es um die Plug Power-Aktie deutlich ruhiger geworden. Infolge eines kräftigen Rebounds an der Unterstützungszone bei 19 Dollar habe es zwar zwischenzeitlich Hoffnung auf eine nachhaltige Trendwende gegeben, doch dieser Versuch sei Ende Juni an der 100-Tage-Linie bei 35,67 Dollar gescheitert. Seitdem bewege sich der Titel innerhalb einer Range, die sich zwischen dieser Linie auf der Oberseite und der Horizontalen bei 22 Dollar ausspanne.Auch auf der Seite der Indikatoren sehe es aktuell nicht besonders vielversprechend aus. Das abnehmende durchschnittliche Handelsvolumen, das niedrige Momentum und die abfallende Trendintensität (ADX-Indikator) würden auf eine anhaltende Seitwärtsbewegung hindeuten. Zudem notiere die Aktie exakt am Volume-Peak bei 26,90 Dollar und werde daher von den Marktteilnehmern als fair betrachtet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: