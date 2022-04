XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

29,055 EUR +12,68% (04.04.2022, 17:44)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

31,75 USD +12,03% (04.04.2022, 21:18)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (04.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das Thema Wasserstoff sei wieder in aller Munde. So wolle das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) das Kurzstreckenflugzeug Dornier 328 auf den Antrieb per Brennstoffzelle und Gasturbine umrüsten. Das Bundeswirtschaftsministerium fördere dieses Wasserstoff-Projekt mit 30 Mio. Euro. Gleichzeitig sorge die Europa- und Lidl-Fantasie für Aufwind bei Plug Power - die Aktie lege am Montag zweistellig zu. Damit zeichne sich ein klares Kaufsignal ab.Da v.a. Europa das Thema Wasserstoff vorantreibe, sei Firmenchef Andy Marsh im März zu Besuch gewesen. Medien würden bereits spekulieren: Würden nun neue Aufträge oder gar eine Fertigung in Europa winken? Im "Aktionär"-Interview vor zwei Jahren habe Marsh genatwortet: "Wir ziehen auf mittlere Sicht eine europäische Fertigung in Erwägung." (Analyse vom 04.04.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:29,00 EUR +13,04% (04.04.2022, 21:31)