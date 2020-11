Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,348 EUR +8,21% (05.11.2020, 18:20)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,366 EUR +10,59% (05.11.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

18,115 USD +9,06% (05.11.2020, 18:05)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (05.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der bekannte Börsenmoderator Jim Cramer habe sich sehr bullish zur Plug-Power-Aktie geäußert. In einem Interview habe Cramer auf die Frage geantwortet, ob Investoren des Brokers Roobinhood eine Aktie wie Plug Power im Blick behalten sollten, eindeutig. Zitat: "Absolut." Damit wird das vom AKTIONÄR favorisierte Szenario wahrscheinlicher.Laut dem Mitgründer des Online-Finanzmagazins TheStreet.com sollte jeder das Thema grüner Wasserstoff beobachten. Diese Aussagen könnten der bisherigen Rallye einen weiteren Schub geben.Bei Plug Power setze sich die Gewinnserie der vergangenen Handelstage am Donnerstag fort. Aus charttechnischer Sicht sollte der starke Anstieg bis zum Mehrjahreshoch bei 19,02 Dollar weitergehen. Werde auch diese Hürde überwunden, wären Kurse bis in den Bereich von rund 22 Dollar möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: