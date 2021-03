XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

42,44 EUR -1,52% (02.03.2021, 16:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

50,86 USD -3,05% (02.03.2021, 16:41)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (02.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie sei zuletzt sehr volatil. Sie habe zuletzt zwar wieder etwas zugelegt, doch es seien einfach noch immer sehr viele Anleger mit hohen Kursgewinnen in der Aktie investiert, die durch Gewinnmitnahmen immer wieder für Verkaufsdruck sorgen würden. Zudem sei die Bewertung des US-Unternehmens nach wie vor sehr hoch. Investierte Anleger könnten mit einer Restposition die Gewinne laufen lassen. Er würde Plug Power aber auf gar keinen Fall jetzt übergewichten, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.03.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:42,645 EUR -2,02% (02.03.2021, 16:54)