XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

31,89 EUR +7,52% (01.04.2021, 11:55)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

35,84 USD +5,29% (31.03.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (01.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Analysten hätten ihre Einschätzungen zu Plug Power trotz des Mörder-Absturzes gar nicht verändert. Sie würden für das Unternehmen positiv gestimmt bleiben. Die Charttechnik zeige jetzt nach oben. Die Aktie habe die horizontale Unterstützung kurz nach unten durchbrochen, aber jetzt hätten sich offensichtlich viele wieder gefunden, die nach minus 50% dies mal ausprobieren wollten. Wenn man die Kursziele, die im Raum stünden, zugrunde lege, dann habe die Plug Power-Aktie 50 bis 60% Potenzial vom jetzigen Niveau aus. Es reiche für einen Trade, um eine Gegenbewegung auszuprobieren. Natürlich sehe alles nach Einbruch aus: Der steile Abwärtstrend sei weiter intakt. Dann müsste man aufpassen, dass die horizontale Unterstützung nicht noch mal gebrochen werde. Wenn dann aber irgendwann alle das Handtuch geworfen haben, kann man es wieder probieren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 01.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:31,935 EUR +4,47% (01.04.2021, 12:10)