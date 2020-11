Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (09.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Brennstoffzellenhersteller Plug Power habe am Freitag ein neues 52-Wochen-Hoch bei 19,10 Dollar markiert. Die Gründe: Die Aktie habe zuletzt von einem Wahlversprechen Joe Bidens profitiert, 1,7 Billionen Dollar in den Klimaschutz zu stecken. Zudem würden die Analysten mit starken Quartalszahlen rechnen. Ob die Erwartungen erfüllt würden, werde sich am Montag noch vor Handelsbeginn in den USA zeigen.Plug Power werde heute, vor dem Börsenstart in den USA, die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen. Die Erwartungen der Analysten seien, trotz enttäuschender Zahlen von Ballard Power, weiter auf einem hohen Level.Mit dem Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch habe Plug Power ein frisches Kaufsignal geliefert. Könnten die Q-Zahlen überzeugen, dürfte der sechsmonatige Aufwärtstrend andauern. Enttäusche das Zahlenwerk hingegen, befinde sich eine erste Unterstützung bei 17,50 Dollar. Falle der Kurs auch unter diese Marke, fungiere die 50-Tage-Linie bei 14,53 Dollar (12,23 Euro) als weitere Auffanglinie.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: