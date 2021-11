Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

35,695 EUR -1,46% (02.11.2021, 11:52)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

35,745 EUR +1,03% (02.11.2021, 11:37)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

41,65 USD +8,83% (01.11.2021)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (02.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Sektor strotze aktuell nur so vor Kraft. Besonders starken Zulauf erfahre die Aktie von Plug Power, der Kurs habe in wenigen Wochen um 75 Prozent zugelegt. Nun habe auch Morgan Stanley in einer neuen Studie das Potenzial erneut unterstrichen. Der Titel sei momentan nicht zu stoppen, gleich mehrere hartnäckige Widerstände seien in wenigen Tagen pulverisiert worden. Die Sache habe allerdings einen Haken.Die Stimmung im H2-Sektor sei wie ausgewechselt, viele Titel würden zweistellige Kurszuwächse in wenigen Wochen verzeichnen. Zugleich würden aktuell 197 Nationen auf der UN-Klimakonferenz über nichts weniger als die Zukunft der Welt sprechen. Wasserstoff-Technologie, wie die von Plug Power, könnte einer der Schlüsselfaktoren im Kampf gegen den Klimawandel sein.Zu diesem Schluss komme auch die neuste Studie von Morgan Stanley. Die Investmentbank belasse die Aktie von Plug Power auf "overweight". Der Titel habe in wenigen Tagen gleich mehrere Widerstände geknackt. Eine besonders wichtige Hürde sei der GD200 bei 34,31 Dollar gewesen. Nun fungiere er nach dem Überwinden als Unterstützung. Auch die psychologisch wichtige 40-Dollar-Marke hätten die Bullen mühelos gemeistert.Mit dem starken Wochenstart steige die Performance in den vergangen vier Wochen auf 75 Prozent. Die Trading-Idee notiere nach Teilverkäufen sogar bei 165 Prozent Gewinn. Allerdings könne es nun zu Gewinnmitnahmen kommen, der RSI-Indikator signalisiere mit einem Wert von über 78 eine Überhitzung.Wasserstoff-Papiere stünden wieder hoch im Kurs bei den Anlegern. Eine der Lieblingsaktien sei aktuell Plug Power. Der Kurs habe einen beeindruckenden Rebound auf das Parkett gelegt. Nun könne es zu Gewinnmitnahmen kommen. Allerdings sei der Trend stark und durch die positive Stimmung sollte der Rücksetzer nur von kurzer Dauer sein.Anlegern, denen eine Investition in einen Einzeltitel wie Plug Power zu riskant ist, können mit dem E-Wasserstoff Nordamerika Index (WKN: DA0AAP) das Risiko auf mehrere Schultern verteilen. (Analyse vom 02.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: