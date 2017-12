Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten.

(01.12.2017/ac/a/n)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von Analyst John Quealy von Canaccord Genuity:

Laut einer Aktienanalyse empfiehlt John Quealy, Analyst vom Investmenthaus Canaccord Genuity, im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) zu kaufen.

Die Analysten von Canaccord Genuity halten die Zeit für gekommen, dass Anleger, die nach Investments mit aggressivem Wachstum Ausschau halten würden, ein Auge auf den Pionier Plug Power Inc. werfen sollten.

Das makroökonomische Umfeld passe mittlerweile zur Mission des Unternehmens im Hinblick auf alternative Energien, so der Analyst John Quealy. Die Technologie von Plug Power biete eine solide mittelfristige Visibilität.

Die Analysten von Canaccord Genuity nehmen in ihrer Plug Power-Aktienanalyse die Bewertung des Titels mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 5,00 USD auf.