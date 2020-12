Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,815 EUR +1,61% (07.12.2020, 14:26)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,82 EUR +3,89% (07.12.2020, 14:08)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,85 USD +4,19% (04.12.2020)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (07.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie habe in der vergangenen Woche leicht korrigiert. Am Montag melde sich der Brennstoffzellenhersteller mit starken Kursgewinnen zurück. Der Aufwärtstrend dürfte sich weiter fortsetzen. Auf dem Weg zum 52-Wochen-Hoch bei 28,70 Dollar erhalte die Aktie Rückenwind von einem Analysten.Für die Plug Power-Aktionäre sei es ein freundlicher Start in die neue Woche werden: Im vorbörslichen US-Handel notiere die Aktie 1,9 Prozent fester bei 25,32 Dollar. Gelinge es, die 25-Dollar-Marke nachhaltig zu verteidigen, dürften die Papiere das 52-Wochen-Hoch ins Visier nehmen.Unterstützung auf dem Weg nach oben liefere Cowen-Analyst Jeff Osborne. Dieser habe am Freitag sein "kaufen"-Votum bestätigt und das Kursziel von 24 auf 26 Dollar angehoben. Damit sei Osborne gewohnt positiv, jedoch leicht zurückhalten gestimmt: Die Analysehäuser Roth Capital, Johnson Rice und Webber Research hätten zuletzt das Kursziel von 30 Dollar ausgegeben.Sollte es wider Erwarten zu einem Rücksetzer kommen, würden sich bei 22 und 19 Dollar erste Unterstützungen befinden.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link