Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

41,355 EUR +2,50% (03.03.2021, 13:03)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

41,50 EUR -0,95% (03.03.2021, 12:48)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

48,78 USD -7,01% (02.03.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (03.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstag sei die Plug-Power-Aktie um sieben Prozent eingeknickt, nachdem Barclays in einer Studie das langfristige Potenzial des Unternehmens in Frage gestellt habe. Die Analysten hätten die Aktie auf "underweight" abgestuft. Nun habe der Wasserstoff-Spezialist angekündigt, in die Luft zu gehen - möglicherweise strebe auch die Aktie bald nach oben.Einen Teil der Kursverluste könnte die Plug-Aktie wieder aufholen, nachdem eine vertiefte Partnerschaft mit Universal Hydrogen bekannt geworden sei. Ausgehend von der gemeinsamen Entwicklung eines Antriebsstrangs auf Brennstoffzellenbasis für Regionalflugzeuge wollten beide Unternehmen weltweit Wasserstoff als Treibstoff für Flugzeuge jeder Größe etablieren.Der grüne Wasserstoff solle bis 2025 kostengünstig und damit mit herkömmlichen Flugzeugtreibstoff konkurrenzfähig werden. Mit seiner Minderheitsbeteiligung finanziere Plug Power bisher die Fertigstellung eines skalierbaren Flugzeugantriebsstrangs, der bis zum zweiten Quartal 2021 entwickelt sein solle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: