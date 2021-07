Für den "Aktionär" bleibt die Aktie von Play Magnus interessant und aussichtsreich, so Emil Jusifov. (Analyse vom 08.07.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Play Magnus.



Börsenplätze Play Magnus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Play Magnus-Aktie:

2,105 EUR -4,75% (08.07.2021, 16:40)



Euronext Growth Oslo-Aktienkurs Play Magnus-Aktie:

22,00 NOK -2,22% (08.07.2021, 16:30)



ISIN Play Magnus-Aktie:

NO0010890726



WKN Play Magnus-Aktie:

A2QDZX



Ticker-Symbol Play Magnus-Aktie:

6H5



Kurzprofil Play Magnus AS:



Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com. (08.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Das Schachunternehmen Play Magnus gehöre unter den Börsen-Newcomern zu den aussichtsreichsten skandinavischen Unternehmen. Die Norweger würden mit ihrem operativen Geschäft überzeugen und hätten mittlerweile auch viele Fans unter den deutschen Investoren. Doch wie sehe es mit der Konkurrenz-Situation bei Play Magnus aus?Auf die Frage des "Aktionär" habe Play-Magnus-CEO Andres Thome geantwortet, dass er zu seinen Hauptwettbewerbern Chess.com und Lichess zähle. Beide seien sehr gut darin, neue Nutzer in das Schach einzuführen, während Play Magnus sich auch auf das Premium-Angebot konzentriere und Schachfans dazu bringe, sich lebenslang mit dem Schachstudium zu beschäftigen.Lichess sei ein werbefreier und kostenloser Schachserver, der mittlerweile über fünf Millionen Schachspieler zu seinen Nutzern zähle. Lichess führe Live-Turniere sowohl im Standardschach als auch im Variantenschach durch und habe zudem ein umfangreiches Angebot rund um das Schachstudium.Aus kommerzieller Sicht dürfte Chess.com der größte Konkurrent von Play Magnus sein. Gemessen an der Nutzerzahl sei Chess.com - das Unternehmen habe über 50 Millionen Nutzer - der Marktführer unter den Schachportalen.Zudem agiere Chess.com genau wie Play Magnus auch als Turnierveranstalter und organisiere regelmäßig sowohl Profi- als auch Amateure-Turniere.Die Analyse des Schachmarktes zeige, dass die Konkurrenz-Situation von Play Magnus recht überschaubar sei. Der größte Wettbewerber sei der Marktführer Chess.com. Gegenüber Chess.com habe Play Magnus jedoch den großen Wettbewerbsvorteil, den aktiven Schachweltmeister und einen der besten Schachspieler aller Zeiten, Magnus Carlsen, in seinen Reihen zu haben. Dies dürfte auch der Grund sein, warum viele Sponsoren und auch der Weltschachverband FIDE sehr gerne mit Play Magnus langjährige Kooperationen abschließen würden.Bei Play Magnus steche zudem heraus, dass das Unternehmen eine starke Mission verfolge, den Stellenwert des Schachs in Wirtschaft und Gesellschaft zu erhöhen. Deswegen hätten die Norweger beispielsweise die Schachturnier-Reihe Champions Chess Tour ins Leben gerufen, die eine riesige Anzahl an Fans weltweit anziehe.Darüber hinaus biete Play Magnus im Bereich des Schachstudiums das umfangreichste Angebot unter den Peers. Mit dem Ziel, den Schachsport noch stärker zu professionelieren und noch mehr Menschen zu Berufsschachspielern und -Trainern zu machen.