Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Während sich die von Play Magnus-Aktie weiterhin im Konsolidierungsmodus befinde, schließe das norwegische Unternehmen weitere lukrative Deals ab. Heute sei eine neue Kooperation mit dem Weltschachverband FIDE bekannt geworden. Der Deal sehe vor, dass Chessable, die Tochter von Play Magnus, Partner der FIDE werde und als Sponsor bei der vom Weltverband veranstalteten Schachweltmeisterschaft, der Olympiade sowie bei Schnellschach- und Blitzturnieren der FIDE agiere. Zudem habe die Schwesterfirma Chess24 die Übertragungsrechte für Top-FIDE-Events von 2021 bis 2026 erworben. Die Nachricht sei u.a. vom General Director von FIDE Emil Sutovsky über Twitter bekanntgegeben worden.David Kramaley, CEO von Chessable habe dazu gesagt: "Seit 2015 steht Chessable für wissenschaftlich fundierte Lernmethodik, Schachpädagogik und Neugier. Die Weltmeisterschaft passt perfekt zu diesem Konzept. Denn viele der besten Spieler der Welt sind bereits Chessable-Autoren und können nun auf dem Schachbrett ihr Wissen demonstrieren."Neben dem Sponsoring der Schach-Weltmeisterschaft werde Chessable mit der FIDE zusammenarbeiten, um ein neues Entwicklungsprogramm für Schachtalente aufzubauen. Hierzu wird Chessable 150.000 USD in den FIDE Chessable Youth Development Fund einzahlen.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Play Magnus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link