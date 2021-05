Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Play Magnus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Play Magnus-Aktie:

1,818 EUR +5,09% (18.05.2021, 15:41)



Euronext Growth Oslo-Aktienkurs Play Magnus-Aktie:

18,48 NOK +15,50% (18.05.2021, 15:34)



ISIN Play Magnus-Aktie:

NO0010890726



WKN Play Magnus-Aktie:

A2QDZX



Ticker-Symbol Play Magnus-Aktie:

6H5



Kurzprofil Play Magnus AS:



Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com. (18.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Die Aktie der Play Magnus Group befinde sich weiterhin in der Konsolidierungsphase. Das liege am aktuellen Marktsentiment und weniger am Unternehmen selbst. Denn aus operativer Sicht hätten sich die Norweger nichts zu Schulden kommen lassen. Nun würden die Anleger gespannt auf die Q1-Ergebnisse blicken, die morgen veröffentlicht würden."Der Aktionär" gehe von einem sehr starken Quartalsbericht bei Play Magnus aus. So hätten die vom Unternehmen veranstalteten Turniere wie zuletzt "New in Chess Classic" einen enormen Zuschauerandrang verzeichnet. Das Turnier "Opera Euro Rapid" im Februar habe sogar einen neuen Zuschauerrekord als meist-gestreamtes Online-Schach-Turnier aller Zeiten aufgestellt.Insgesamt seien die Turniere der Play Magnus Group mittlerweile über 100 Millionen Mal auf diversen Streamingplattformen live angesehen worden. Auf Twitch etwa habe Schach in Sachen Zuschauerzahl mittlerweile den Multiplayer-Ego-Shooter Overwatch übertroffen. Zudem dürften die Deals aus den letzten Monaten - wie etwa die Übernahme der Schachbibliothek New in Chess - weitere Nutzer zum Abo-Abschluss bewegt haben. Damit dürfte der Nutzerzuwachs von Play Magnus in Q1 wieder im hohen zweistelligen Prozentbereich ausfallen.Kurz vor den Zahlen könne das Unternehmen darüber hinaus mit weiteren positiven News punkten: Am heutigen Dienstag habe Play Magnus die Übernahme von Aimchess bekannt gegeben. Das aufstrebende Start-up biete unter anderem KI-gestützte Schach-Analysen und -Trainings an, die auf historischen Schachpartien der Nutzer basieren würden. Aimchess passe ideal zu Play Magnus und habe ebenfalls ein Freemium-Modell mit kostenfreien und kostenpflichtigen Diensten. Der Zukauf könne ein sehr starkes Wachstum vorweisen und zähle mittlerweile über 100.000 registrierte Mitglieder.Am gestrigen Montag sei zudem die Kooperation von Play Magnus mit der führenden Krypto-Börse FTX bekannt geworden. FTX werde unter anderem als Partner und Sponsor der "Meltwater Champions Chess Tour" agieren.Die Partnerschaft dürfte aufgrund des weltweiten Krypto-Hypes gerade die Investorenwelt erfreuen. Denn dadurch könnten viele Krypto-Fans auf das Schachunternehmen aufmerksam werden. Zudem könnten sich aus dieser Zusammenarbeit auch neue Projekte im Kontext von Krypto und Schach ergeben, die über das reine Sponsoring von Turnieren hinausgehen würden. So könnte die Play Magnus Group eines Tages die Bezahlung mit Kryptowährungen akzeptieren, die über FTX abgewickelt werde. (Analyse vom 18.05.2021)