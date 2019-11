Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) konnte sich in den vergangenen Wochen zunächst auf dem mittelfristigen Aufwärtstrend fangen und ausgehend von 871 USD wieder nach oben absetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



An der Hürde bei 957 USD sei die Rally zum Erliegen gekommen, was einen schnellen Rückfall bis 871 USD nach sich gezogen habe. Darüber gelinge derzeit eine weitere Erholung.



Es biete sich die Chance, den Aufwärtstrend zurückzuerobern. Würden sich darüber Anschlusskäufe zeigen, welche auch über 922 USD führen würden, seien Kursgewinne bis in den Bereich der 957 USD möglich. Davon ausgehend müsste nochmals mit einem Rücklauf gerechnet werden. Drehe Platin direkt nach unten ab und bestätige den Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends, würden unter den 871 USD neue Verkaufssignale drohen. (20.11.2019/ac/a/m)

