Paris (www.aktiencheck.de) - Seit dem Rallyhoch bei 988,40 USD Anfang August befindet sich Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) in einer flaggenförmigen Korrektur, die in den letzten Tagen unter eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie und an die Unterstützung bei 883 USD geführt hatte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Marke sei kurzzeitig unterschritten worden, ehe ein weiterer Stabilisierungsversuch der Bullen habe starten können. Noch habe die Käuferseite die Chance, den Aufwärtstrend durch den Bruch naher Hürden fortzusetzen. Dennoch sei die Entwicklung der letzten Tage problematisch.



Verbleibe Platin unter der gebrochenen Aufwärtstrendlinie und der Kursbarriere bei 908 USD, dürfte sich der Kursrückgang in Kürze bis 861 USD fortsetzen. An dieser zentralen Unterstützung müssten die Käufer zwingend aktiv werden. Andernfalls käme es zu einem Verkaufssignal und Abgaben bis 840 und 813 USD. Ein Anstieg über 908 USD würde dagegen ein erstes bullisches Signal liefern und eine Erholung bis 947 USD einleiten können. Darüber wäre die Korrekturphase beendet und Zugewinne bis 988 und 1.036 USD wahrscheinlich. (09.09.2020/ac/a/m)

